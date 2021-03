Le pagelle di Rugani: ha migliorato la difesa del Cagliari. Se segna è perfetto

vedi letture

Seconda vittoria su due per Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari, in questo caso firmata Daniele Rugani. Il difensore ex Juve è stato infatti autore del gol decisivo nel successo conquistato ai danni del Bologna. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: “Non segnava da due anni. Felicità, poi però si infortuna”. Così anche Tuttosport: “Dal suo arrivo la fase difensiva ha tratto giovamento, se poi segna è perfetto”. Si scende a 6,5 dalle parti del Corriere dello Sport: “È ovunque, ma soprattutto realizza un gol pesantissimo”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7