Le pagelle di Serra: arbitro inadeguato. Usa un regolamento tutto suo e le scuse non bastano

La gara persa dal Milan 2-1 contro lo Spezia resterà per mesi al centro delle polemiche a causa dell'errore macroscopico dell'arbitro Serra. Il giovane fischietto non ha concesso un vantaggio che avrebbe permesso a Messias di siglare il vantaggio rossonero a pochi minuti dal fischio finale e questo ha condizionato la partita visto il gol di Gyasi arrivato poco dopo. Per la Gazzetta dello Sport il suo errore "è di quelli gravi" e "le scuse immediate non bastano". Il Corriere dello Sport sottolinea come l'errore sia arrivato da parte di un arbitro della stessa sezione Aia del presidente Trentalange, quella di Torino. Poi aggiunge: "Forse anche in questo caso (vedi Maggioni in Roma-Cagliari) la gara è stata più grande dell'arbitro (appena 11 in A). Tuttosport conclude definendolo "decisamente inadeguato" e aggiunge che "utilizza un regolamento soltanto suo". Il fischio anticipato che cancella un gol bellissimo segnato dal Milan è "un capolavoro" ed è anche "condito dalle scuse" a fine partita.

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 3

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3