Le pagelle di Sirigu: imprudenza imperdonabile, sbaglia anche sul secondo gol

Serata da dimenticare per Salvatore Sirugu. Due errori gravi che potevano costare caro al Torino se Zaza non avesse tirato fuori una doppietta dal cilindro. Durissimo Il Corriere dello Sport, che boccia il portiere granata con un 4 in pagella: "Alla sua età (con rispetto, sia chiaro), un'imprudenza del genere, quella che produce il rigore, diventa imperdonabile. Come l'errore sul 2-0". Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Sbaglia il tempo nell'uscita del rigore anche perché Lapadula lo aspetta immobile per l'impatto. Non arriva sul 2-0, tiro non implacabile".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5