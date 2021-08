Le pagelle di Spalletti: la squadra non perde mai l'identità, indovina la mossa Elmas

Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Nonostante le difficoltà, su tutte il rosso a Osimhen, gli azzurri portano a casa i tre punti. Ed i quotidiani in edicola questa mattina, elogiano il lavoro del tecnico toscano. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Buona la prima, forse più sul piano del risultato che non del gioco. Ma siamo appena all'inizio". Mezzo voto in più sul Corriere dello Sport: "Costretto a ridisegnare subito l’assetto, piazza la mossa Elmas e indovina. Ma soprattutto: la squadra non perde mai l’identità e la testa neanche in 10 e dopo l’ennesima amarezza della serata. Il Napoli c’è". 6,5 invece il voto nelle pagelle targate TMW: "Esordio complesso: gli episodi non gli sorridono, ma il suo Napoli non perde la bussola e dimostra di essere più forte degli eventi. Esame carattere già superato.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7