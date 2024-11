Le pagelle di Thiago Motta: grande solidità, ma in avanti sempre troppo poco

Senza Vlahovic e con 15 giocatori di movimento a disposizione, la Juventus di Thiago Motta esce da San Siro imbattuta. Il tecnico prepara una gara fatta di pazienza, attenzione difensiva e capacità di pungere nelle poche occasioni a disposizione, ma quest'ultimo aspetto - a differenza degli altri due - non riesce secondo le aspettative.

Valutazioni quasi del tutto concordi sull'operato del mister bianconero, premiato solo da TMW con il 6,5: "La mossa del tandem Koopmeiners-McKennie in sostituzione di Vlahovic paga per densità e palleggio, ma non sul piano della pericolosità. In piena emergenza, strappa a San Siro un punto che contribuisce a mantenere l'imbattibilità in campionato".

Per il resto sono tutti 6, a conferma di una prestazione della Juve con aspetti sia positivi che negativi. Tuttosport scrive: "Dalla serata di San Siro spumeggiante nel 4-4 con l’Inter alla noia mortale contro il Milan, nello stesso stadio: in mezzo infortuni e assenze che rappresentano un alibi più che valido. Ma la sensazione, dall’inizio, è che la Juventus possa anche accontentarsi dello zero a zero e del conseguente punticino, comunque prezioso per mantenere l’imbattibilità e collezionare l’ennesimo “clean sheet” della stagione in Serie A. Ma la mentalità Juve è un’altra".

Le pagelle di Thiago Motta

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Il Corriere della Sera: 6

La Repubblica: 6