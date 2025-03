Le pagelle di Thiago Motta: sbaglia tutto. Il secondo tempo è ancora peggio del primo

vedi letture

Affonda la Juventus. La formazione bianconera di Thiago Motta perde anche a Firenze contro un'ottima Fiorentina e prosegue nel suo momento di difficoltà. "La pagella non basta per raccontare tutto quello che ha sbagliato - si legge sulla Gazzetta dello Sport - dai cambi ai non cambi al non gioco. Diciamo che sbaglia tutto". "Il primo tempo della Juventus è - riporta Tuttosport - in piena linea con quello dell’ultima sfida contro l’Atalanta; il secondo - incredibilmente - ancora peggio, con la Viola che avrebbe potuto segnarne anche cinque. La sua squadra, per l’ennesima volta, mostra di non saper reagire alla minima difficoltà. La pazienza è finita".

"Sette gol incassati negli ultimi 180 minuti - evidenzia il Corriere dello Sport -. Una resa senza condizioni. È solo la terza volta nella storia che la Juve perde due partite di fila con almeno 3 reti di scarto. Puppo e Delneri i predecessori di Thiago". Questo il commento di TMW: "Il 3-5-2 è solo pretattica, la Juventus scende in campo con il solito modulo di sempre. E con l’atteggiamento di chi ha intenzione di fare la partita e mantenere il pallino del gioco sin da subito. Peccato però che la determinazione duri meno di un quarto d’ora, il tempo di farsi colpire due volte e uscire con ampio anticipo dal match. Non convincono neanche le sostituzioni in corso d’opera: è una vera e propria disfatta".

Le pagelle di Thiago Motta

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Bianconeranews.it: 4