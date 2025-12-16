Thiago Motta rifiuta anche la Real Sociedad e la Juve non risparmia

La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a Donostia-San Sebastián, nei Paesi Baschi.

Dall'esonero con la Juventus, Thiago Motta si è preso del tempo per sé e per la sua famiglia. "Meravigliosi giorni di riposo. Erano pochi ma ne abbiamo goduto al 100%", le parole della moglie Angela. Intanto, l'ex bianconero aspetta un'altra grande chance per rientrare in corsa. Si era parlato di un interessamento nei suoi confronti della Fiorentina, del Monaco, dello Spartak Mosca, adesso la richiesta della Real Sociedad ma il tecnico ex Bologna e Juve pare abbia rifiutato anche questa possibilità.

L'eventuale ritorno in panchina dell'ex bianconero consentirebbe alla Vecchia Signora di risparmiare una cifra vicina ai 10/15 milioni lordi in termini di ingaggio.