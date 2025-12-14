Thiago Motta può tornare in gioco: l'ex Juve in corsa per la panchina della Real Sociedad

La Real Sociedad è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nella giornata di oggi il club basco ha infatti esonerato Sergio Francisco con la squadra vicina alla zona retrocessione e soprattutto con tre sconfitte consecutive che hanno portato a questa decisione. Al suo posto è arrivato, ad interim, Jon Ansotegi che siederà in panchina la prossima settimana, sia per il match di Copa del Rey a Elda sia sabato prossimo in campionato per il match a Valencia contro il Levante. Poi sarà la volta del cambio di panchina con diversi tecnici che sono in corsa.

Secondo quanto riporta Marca, fra i nomi ci sarebbero Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta. Dovrebbero essere loro i due allenatori in pole con i biancoblù di San Sebastian che presto potrebbe prendere la decisione definitiva. In corsa ci sarebbero anche gli spagnoli Luis Garcia Plaza e Fracisco Javier Garcia Pimienta ma la sensazione, si legge, è che si opterà per un allenatore straniero.

Thiago Motta arriva dall'esperienza non fortunata sulla panchina della Juventus. L'ex tecnico bianconero è stato infatti esonerato lo scorso marzo dopo il ko contro la Fiorentina. Al suo posto arrivò Igor Tudor esonerato a sua volta in questa stagione e sostituito da Luciano Spalletti.