Real Sociedad, anche Raul nella lista dei candidati alla panchina con Rose e Motta

Real Sociedad, anche Raul nella lista dei candidati alla panchina con Rose e MottaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Oggi alle 15:42
Michele Pavese

La Real Sociedad ha scelto la soluzione interna per traghettare la squadra nei prossimi impegni immediati. Sarà Ion Ansotegi a sedere in panchina nella sfida di Copa del Rey contro l’Eldense e, pochi giorni dopo, nel match di Liga contro il Levante. Una decisione temporanea, in attesa che il club basco individui il successore definitivo di Sergio Francisco, esonerato nei giorni scorsi. Al momento, però, il nome del nuovo allenatore resta un’incognita.

La dirigenza txuri-urdin sta valutando diversi profili e la lista dei candidati non è ancora chiusa. Anzi, nelle ultime ore si è arricchita di una suggestione di peso: Raul Gonzalez Blanco. L’ex capitano del Real Madrid, reduce dall’esperienza alla guida del Castilla e attualmente senza squadra, rappresenta un’opzione che piace negli ambienti del club, anche se per ora non ci sono stati contatti ufficiali. La Real continua infatti a lavorare su più tavoli e, sebbene l’orientamento sembri quello di affidarsi a un tecnico straniero, nessuna pista viene esclusa a priori.

L’unica certezza riguarda i tempi: il nuovo allenatore, chiunque sarà, debutterà dopo la pausa natalizia. Se la Real supererà il turno di Copa del Rey, l’esordio avverrà negli ottavi, mentre in campionato il primo banco di prova sarà subito impegnativo, con la sfida contro l’Atlético Madrid all’Anoeta. Tra i nomi sul taccuino figura anche Marco Rose, profilo già sondato in passato, così come Thiago Motta, che dopo l’esperienza alla Juventus attende un progetto che lo convinca davvero: contattato un mese fa, l'italo-brasiliano aveva già declinato. Restano sullo sfondo anche Pellegrino Matarazzo e Xabier García Pimienta, con cui ci sono stati alcuni contatti.

