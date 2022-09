Le pagelle di Vlasic: rincorre, copre, illumina e va vicino al gol. Un'altra partita da gigante

Il migliore in campo del Torino contro l'Inter è Nikola Vlasic. "Regista offensivo del Toro, nel primo tempo si rende protagonista con una bella azione personale e quasi rompe gli equilbri. Ancora più graffiante nella ripresa", scriviamo noi di TMW assegnandogli un 6,5 in pagella. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: "E' il trequartista totale di Jruic. Rincorre Skriniar, copre, illumina. Fa ammattire Barella e va tre volte vicino al gol".

Si accoda il Corriere dello Sport: "Ad un certo punto sembra che la partita sia tra lui e il portiere nerazzurro ma non è abbastanza preciso nel piazzare il pallone". Voto 7,5 per il Corriere della Sera: "Domina a lungo, crea, contrasta, disorienta Skriniar e per tre volte Handa gli nega il gol". Stesso giudizio per Tuttosport: "Gioca una partita da gigante e soltanto un grande Handanovic gli nega la gioia del gol".

I VOTI DI VLASIC

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5