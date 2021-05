Le pagelle di Zappacosta - Segna un eurogol per la salvezza: è di un altro pianeta

Da settimane uno dei migliori della rosa del Genoa è senza dubbio Zappacosta e anche nella vittoria che permette alla squadra di Ballardini di salvarsi, contro il Bologna, è lui a vincere la palma del migliore in campo. La Gazzetta dello Sport definisce la sua rete "eurogol" mentre Il Corriere dello Sport lo premia dicendo che in campo "ha tutto un altro motore" rispetto agli altri. Per Tuttosport "conferma il grande momento di forma" segnando il secondo gol consecutivo, mentre per TMW è il "solito treno" che trascina il Genoa. Infine GenoaNews1893 lo esalta con un 8 in pagella aggiungendo che "viene da un altro pianeta".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport 7

GenoaNews1893: 8