Le pagelle di Immobile: come Vieri nel 2002. Sarebbe stata una serata da tripletta

Ha sbagliato qualche pallone, Ciro Immobile. Ma alla fine, come sempre capita da 4 gare a questa parte, anche contro la Svizzera l'attaccante della Lazio ha messo la sua firma. "Non è una star ma in quest'Italia operaia è meglio così: tutti per uno, uno per tutti", scriviamo su TMW. Per la Gazzetta "era una serata da tripletta, invece sbaglia proprio i suoi gol, in contropiede, prima di farsi perdonare". "Secondo centro nelle prime due partite, come Vieri nel 2002", sottolinea il Corriere dello Sport.

Le pagelle di Immobile

