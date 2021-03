Le pagelle di Marusic: altro gol pesante, come a Bergamo. Lotta per 90 minuti

Adam Marusic è il match winner per la Lazio in casa dell'Udinese. Una vittoria non scontata visto che i bianconeri stanno attraversando un discreto periodo. Certo è che la difesa gli fa fare quel che vuole, lui ne approfitta per sbloccare il risultato. Come sottolinea Il Corriere dello Sport è una rete pesantissima, forse non proprio come quella di Bergamo contro l'Atalanta, certamente fondamentale. Rientra sul destro e trova l'angolo, poi c'è un bel duello con Molina nell'arco dei 90 minuti.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7