Le pagelle di Pessina - Il gemello diverso di Locatelli. E pensare che non doveva esserci

"La sua corsa braccia aperte e occhi chiusi dopo il gol rievoca ricordi dolcissimi". Il protagonista in questione è ovviamente Matteo Pessina, ovvero l'autore del gol che ha permesso all'Italia di battere anche il Galles. "Gemelli diversi ma simili lui e Locatelli", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport va oltre al gol e spiega: "sviluppa un volume di gioco enorme per la corsa e la capacità di coprire il campo". Il voto più alto è di Tuttosport, che lo premia per l'intelligenza tattica vista in campo. E dire che non doveva neanche esserci, se non si fosse infortunato Sensi.

Le pagelle di Pessina

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5

Tuttosport - 8

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7.5