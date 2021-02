Le pagelle di Pirlo: come da menù, stravince senza rischiare. Non è la partita perfetta

vedi letture

"Come da menù: stravince, senza rischiare", è il commento che Il Corriere della Sera fa della partita della Juventus di Andrea Pirlo, comandante in mezzo alla tempesta dopo le sconfitte contro il Napoli e il Porto. Il Crotone è armata troppo leggera per affondare la corazzata bianconera, che si rimette in marcia mettendo nel mirino il Milan, sempre più vicino. La vera difficoltà semmai è avere gli uomini contati, solamente due al 100% oltre ai titolari, ma non fa mai davvero fatica.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5