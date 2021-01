Le pagelle di Pirlo: la sua Juve risponde bene. Ma sul primo tempo permangono dei dubbi

La Juventus di Andrea Pirlo doveva dare una risposta dopo il ko con la Fiorentina e la risposta è arrivata. Anche se le scelte del tecnico ed il gioco bianconero non convincono proprio tutti, soprattutto nel primo tempo. La Juventus, come sottolinea Tuttosport, cresce però col passare dei minuti e questo è certamente un dettaglio in suo favore. Ad ogni modo voti positivi per tutti, oscillanti fra il 6,5 ed il 7.

Le pagelle di Pirlo

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7