Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PORTO-JUVE TRA CAMPO E MERCATO: PARATICI SEGUE ESTEVES PER LA FASCIA. ROMA: RISPEDITE AL MITTENTE LE AVANCES PER ZANIOLO E MAX VAN DEN DOEL SARÀ IL NUOVO DIRETTORE OPERATIVO. VENERDÌ ULTIMA SPIAGGIA PER MISTER DI FRANCESCO, IL CAGLIARI VALUTA GIÀ MONTELLA E ANCHE D'AVERSA RISCHIA DI SALUTARE ANZITEMPO IL PARMA DOPO L'ENNESIMO KO. SAMP-QUAGLIARELLA, RINNOVO RIMANDATO A DOPO PASQUA

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus segue con attenzione la crescita del terzino Tomas Esteves, di proprietà del Porto (prossimo avversario di Champions dei bianconeri) seppur attualmente in prestito in Inghilterra al Reading. Il classe 2002 ha un talento nelle due fasi che gli ha permesso di essere accostato a Cancelo. In estate Paratici ci aveva fatto un pensierino e ora è tornato a pensarci dopo il no di Reynolds, finito a Roma nel corso del mercato invernale.

Cambio all'interno della dirigenza della Roma. Max Van Den Doel sarà il nuovo COO del club giallorosso e prenderà il posto di Francesco Calvo che lascerà per problemi familiari. L'annuncio ufficiale del nuovo direttore operativo è atteso nel corso delle prossime ore.

Nicolò Zaniolo è tornato ad annusare l'odore dell'erba, ma solo per corse al piccolo trotto come imposto dal dottor Fink. La Roma continua a scommettere su di lui e ad aspettarlo, tanto da continuare a dire di no alle telefonate in arrivo da Torino, sponda Juventus, e da Manchester. Davanti a sé il giocatore ha due mesi di duro lavoro per poter tornare in campo con l'obiettivo Europeo. Una corrente all'interno del club giallorosso spinge affinché non affretti il rientro per puntare all'azzurro, cercando una sponda anche nel ct Mancini: verosimilmente si capirà solo strada facendo se Zaniolo riuscirà o meno a rientrare in tempo per aiutare Fonseca e poi la Nazionale. A riportarlo è Libero.

Vietato sbagliare. Venerdì ultima chiamata per l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco. Il tecnico è chiamato a fare punti contro il Torino, altrimenti sarà addio. Al vaglio dei sardi, secondo quanto raccolto da TMW, c'è il profilo di Vincenzo Montella, che è una delle prime alternative individuate per eventualmente sostituire Di Francesco.

Vertice in mattinata tra la proprietà e la dirigenza in casa Parma. In collegamento dagli Stati Uniti Kyle Krause, presidente dei ducali, rappresentato fisicamente dal figlio Oliver, e presenti anche Alessandro Lucarelli e Marcello Carli, per decidere il da farsi con Roberto D'Aversa dopo l'ennesimo ko nella gara di lunedì sera contro il Verona al Bentegodi. La posizione dell'allenatore, come raccolto da TMW, è tutt'altro che salda e non è da escludere un altro avvicendamento sulla panchina dei gialloblù. Il patron è molto deluso e arrabbiato dopo le ultime prestazioni e nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva.

Fabio Quagliarella ha segnato il gol vittoria contro la Fiorentina ma il suo rinnovo, di cui si parla ormai da diverse settimane, dovrà aspettare almeno il periodo dopo Pasqua. L'attaccante, come del resto anche Ranieri, si è conquistato il prolungamento sul campo. Per la firma tuttavia dovrà arrivare anche uno sconto sull'attuale ingaggio da un milione di euro. Manca l'offerta decisiva, ma si respira un importante ottimismo a proposito del proseguimento del matrimonio tra la Sampdoria e il suo capitano. A riportarlo è Tuttosport.

ALABA ANNUNCIA L'ADDIO AL BAYERN A FINE STAGIONE E IL MANCHESTER UNITED BLINDA UFFICIALMENTE IL GIOVANE TALENTO GREENWOOD. LA LOKOMOTIV MOSCA VUOLE RIPORTARE IN EUROPA HAMSIK, CONTATTI IN CORSO CON L'EX NAPOLI

David Alaba lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il calciatore austriaco ha annunciato in conferenza stampa che quella in corso sarà la sua ultima stagione nel club bavarese. "Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima stagione. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora". In scadenza di contratto, Alaba a questo punto sarà libero di accasarsi altrove. E in pole per il suo ingaggio c'è il Real Madrid, club che ha già raggiunto un accordo di massima col classe '92. Tuttavia, tramite il suo padre-agente nelle scorse settimane Alaba ha smentito di aver già firmato con altri club e anche in queste ore non ha voluto aggiungere nulla in merito.

Il Manchester United rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di contratto di Mason Greenwood. 19 anni, il talento dei Red Devils si è legato al club fino al 2025.

Il centrocampista slovacco Marek Hamsik potrebbe tornare a giocare in Europa. L'ex capitano del Napoli, da due anni in Cina al Dalian, è secondo l'emittente russa Match Tv obiettivo di mercato della Lokomotiv Mosca. Il club moscovita vorrebbe ingaggiare Hamsik come free agent ed è da capire, adesso, se il giocatore sarà d'accordo e proverà a trovare un accordo col club cinese per liberarsi con nove mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Marcos Llorente. Come riporta El Chiringuito, la principale rivelazione della capolista Atletico Madrid avrebbe convinto gli uomini mercato dei parigini a tal punto da presentare un'offerta da 70 milioni di euro in vista della prossima campagna estiva di trasferimenti. Il centrocampista-attaccante classe '95, nazionale spagnolo, nel 2020-2021 ha fin qui collezionato ben 8 gol e 8 assist in 27 presenze.

Protagonista di una grande stagione in campionato ed in Europa con la maglia del CSKA Sofia, Ali Sowe (26) cambia squadra e va ufficialmente in prestito al Rostov in Russia. Concordata anche un'opzione di acquisto per l'attaccante gambiano. Cresciuto in Italia, Sowe ha vestito le maglie di Chievo, Modena, Pescara, Lecce, Latina, Prato, Vibonese e Juve Stabia sino all'exploit del 2020, quando ha segnato una doppietta alla Roma nel gruppo "A" dell'Europa League.