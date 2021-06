Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 giugno

vedi letture

ROMA, IN PROVA A TRIGORIA IL GIOVANE VRANJES. INTER, IL CHELSEA PREPARA UN ELENCO DI POSSIBILI CONTROPARTITE PER HAKIMI. FIORENTINA, SI STRINGE PER ITALIANO. JUVENTUS, OCCHIO ALLA CONCORRENZA PER LOCATELLI. SE PARTE CR7 NUOVO TENTATIVO PER VLAHOVIC. TORINO, GUNTER È L’OBIETTIVO NUMERO UNO. IL PSG SFIDA I BIANCONERI PER POGBA. INTER, STOP ALLA TRATTATIVA TRA LO SPORTING E JOAO MARIO. ROMA, NZONZI RIENTRA DOPO IL PRESTITO AL RENNES.

In attesa di definire la posizione di un altro giocatore impegnato a Euro 2020 e nel mirino della Roma, lo svizzero dell'Arsenal Granit Xhaka, i giallorossi lavorano anche su profili per il futuro. A Trigoria - riporta Sky - è in prova in questi giorni il giovane Vranjes, giocatore del 2005 che è arrivato nella Capitale dal Gais Goteborg, club della Serie B svedese.

È asta vera per Hakimi. Ieri il PSG ha rilanciato per l'esterno dell'Inter, ora è attesa la risposta da parte del Chelsea. I Blues, rispetto ai parigini, hanno un vantaggio: oltre all'offerta economica, il Chelsea infatti ha messo a disposizione dell’Inter un elenco di giocatori da far entrare nell’affare. Si tratta di Emerson Palmieri, Christensen, Zappacosta, Abraham e Marcos Alonso, con i nerazzurri che subito si sono interessati al terzino spagnolo.

Variabile ingaggio - Attenzione allo stipendio. Hakimi, come scrive Il Corriere dello Sport, ha raggiunto un accordo con il PSG sulla base di 8 milioni di euro a stagione. Camano, l’agente del marocchino, in settimana, ha parlato genericamente di offerte già recapitate, ma senza entrare nel merito e senza manifestare una preferenza. Insomma, è facile credere che, nonostante l’intesa con Leonardo, la porta per il Chelsea non sia chiusa, soprattutto se si arrivasse a ragionare sullo stesso ordine di cifre.

Per il nuovo allenatore della Fiorentina servirà ancora qualche giorno di pazienza, scrive il Corriere dello Sport. In cima alla lista rimane Vincenzo Italiano, cui trattativa sta andando avanti a oltranza, per trovare il giusto punto di equilibrio. Lo Spezia non sembra voler mollare così facilmente la presa: sul contratto è comunque rimasta la clausola rescissoria da un milione per chiunque voglia strapparlo ai liguri. Le alternative portano i nomi di Gabriel Heinze, Claudio Ranieri, Fabio Liverani, Paulo Fonseca e Rudi Garcia. Si rifletterà fino all'ultimo, per arrivare a chiudere la pratica i primi giorni della prossima settimana.

C'è la fila per Manuel Locatelli. E non poteva essere altrimenti, dopo le super prestazioni in azzurro. In pole per il centrocampista del Sassuolo c'è sempre la Juventus, forte anche del desiderio del giocatore. Ma come riporta Tuttosport i bianconeri devono stare attenti al sorpasso all'ultima curva. Più che l'Arsenal, che ha già effettuato un sondaggio, i pericoli reali potrebbero diventare Real Madrid, Manchester City e PSG.

Dusan Vlahovic resta un obiettivo della Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, il club bianconero tornerebbe alla carica per il colosso serbo della Fiorentina. Commisso chiede 60 milioni e non è intenzionato ad accettare nuovamente una formula come quella di Chiesa. La Juve, per abbassare le pretese viola, potrebbe mettere sul piatto alcuni giocatori.

Mercato del Torino in attesa di prendere il via. Per la difesa il nome sempre in auge è quello di Koray Gunter, centrale del Verona già allenato dal neo tecnico granata Ivan Juric. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club scaligero sarebbe disposto a cedere il giocatore soltanto in cambio di un'offerta in denaro e non di una contropartita tecnica.

Il Paris Saint-Germain sfida la Juventus per Paul Pogba. A scriverlo questa mattina è il quotidiano francese Le Parisien, secondo il quale il club transalpino sarebbe tornato con forza sul centrocampista del Manchester United e della Nazionale francese.

Insieme a Manuel Locatelli del Sassuolo, Pogba - attualmente impegnato coi Bleus a Euro 2020 - è anche uno degli obiettivi principali dei bianconeri di Allegri.

Quello tra Joao Mario e lo Sporting CP è un matrimonio che non sembra destinato a compiersi, almeno per il momento. Come riferito dall'edizione odierna di A Bola, si è infatti praticamente interrotta la trattativa tra Inter e biancoverdi per la permanenza in patria del classe '93.

Troppo ampia la forbice tra domanda e offerta: dopo i vani tentativi degli ultimi giorni - si legge - i Leões sembrano avere definitivamente gettato la spugna.

Ora è ufficiale: Steven Nzonzi rientra alla Roma dopo l'ultima stagione e mezzo in prestito al Rennes. Il club francese, che ha dunque deciso di non presentare alcuna offerta ai giallorossi per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista, ha voluto ringraziarlo con queste parole su Twitter: "Al termine del prestito allo Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi lascia la Bretagna. Il campione del mondo ha disputato 46 partite con la maglia del Rennes. Il club ringrazia Steven per questi 18 mesi di prestito e gli augura il meglio".

BARCELLONA, COLPO A ZERO: UFFICIALE L’INGAGGIO DI DEPAY. REAL MADRID, JULIO BAPTISTA PUO’ TORNARE COME TECNICO DELLE GIOVANILI. EVERTON, ANCELOTTI E NUNO IN POLE PER LA PANCHINA. MARSIGLIA, C’È L’ACCORDO PER GUENDOUZI. MANCA QUELLO CON L’ARSENAL.

Memphis Depay è ufficialmente un giocatore del Barcellona. Al termine di una lunga trattativa, l'attaccante olandese si è legato al club blaugrana fino al 2023. Questo il comunicato diramato dagli spagnoli: "FC Barcelona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo in virtù del quale il giocatore che si unirà al Club una volta terminato il suo contratto con l'Olympique Lyonnais. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23".

Julio Baptista verso il ritorno al Real Madrid, stavolta da allenatore delle giovanili. A riportarlo è il portale spagnolo Bernabéu Digital, secondo il quale l'ex attaccante merengue sarebbe già stato contattato dalla dirigenza di Florentino Perez per sondare la sua disponibilità ad allenare la categoria Juvenil A o Juvenil B nella prossima stagione.

La Bestia, con un passato anche alla Roma, oggi è il tecnico del Juvenil A del Valladolid e il presidente Ronaldo, dal canto suo, starebbe pensando di affidargli la guida tecnica della seconda squadra.

L'Everton non ha ancora sciolto le riserve per il dopo-Ancelotti (tornato al Real Madrid). Come riporta quest'oggi Sky Sport, sarebbero ben otto al momento i candidati valutati dai Toffees per la panchina, anche se due tecnici sono sicuramente favoriti rispetto agli altri. Si tratta dell'ex Inter e Napoli Rafa Benitez e dell'ex Wolverhampton Nuno Espirito Santo, in cima alle preferenze della società di Liverpool anche per la loro grande esperienza in Premier League.