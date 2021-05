Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SASSUOLO, DE ZERBI VUOLE LOCATELLI ALLO SHAKHTAR MA LUI PENSA GIA’ ALLA JUVE. CAGLIARI, GIULINI VERSO LA CONFERMA. JUVENTUS, PER BUFFON E CHIELLINI È LA NOTTE DEI SALUTI. SAMPDORIA, RANIERI HA DETTO NO A UN TAGLIO DI INGAGGIO DI 800MILA EURO. LAZIO, IL FUTURO DI KOLASINAC POTREBBE ESSERE BIANCOCELESTE. JUVENTUS, IL FUTURO DI MORATA È LEGATO ALLA CHAMPIONS. INTER, L’AGENTE DI LAUTARO HA INCONTRATO REAL E ATLETICO. NAPOLI, DE LAURENTIIS TENTERA’ DI RIALLACCIARE I RAPPORTI CON GATTUSO.

Secondo quanto riporta Tuttosport Roberto De Zerbi sarebbe desideroso di includere anche Locatelli e il difensore brasiliano Marlon nel suo trasferimento alla Shakhtar. Anche se le intenzioni espresse dal centrocampista italiano sono molto chiare: rimanere in Italia è la priorità. E in Italia a parte la Juventus non s'intravedono alternative convincenti.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport il presidente Tommaso Giulini sembra orientato a confermare Leonardo Semplici e a far proseguire questo sodalizio, anche se le parti dovranno sedersi attorno ad un tavolo per stabilire i cardini del nuovo accordo. Adesso non resta altro che concludere al meglio questo campionato che, nonostante la falsa partenza ha avuto anche dei risvolti positivi, e poi provare a costruire un futuro con Leonardo Semplici ancora in panchina.

Comunque andrà a finire per la Juventus, sarà la fine di un'epoca, scrive il Corriere dello Sport. Bologna sarà l'ultima tappa della carriera di Gigi Buffon in bianconero, ma non solo. Pure per Chiellini potrebbero essere gli ultimi novanta minuti in bianconero. Lui è in scadenza, il contratto non è stato rinnovato ma il dialogo con la società è in corso. In dubbio anche il futuro di Ronaldo, Dybala, Morata Alex Sandro, Demiral, Ramsey, Rabiot e Bernardeschi. Sarà l'ultima di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera? Il percorso della stagione lascia intendere questo, ma la vittoria della Coppa Italia ha ridato entusiasmo e tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions.

"Ranieri avrebbe meritato il rinnovo in bianco" - scrive Libero questa mattina dopo la notizia dell'ormai prossimo addio del tecnico alla Sampdoria - "invece ha atteso per mesi che il presidente Ferrero prendesse una decisione". E alla fine l'ha presa il numero uno della Samp, proponendo un rinnovo annuale a 1 milione di euro a stagione con un taglio di 800mila euro rispetto a quello percepito in questi due anni doriani. Ma non è una questione (solo) di soldi, ma anche di progetto che prevederebbe la cessione di alcuni giovani che invece Ranieri avrebbe voluto tenere dopo averli valorizzati. La società pensa che la rosa attuale vada bene anche con un altro allenatore, ed è per questo che King Claudio è entrato nello spogliatoio, salutando i ragazzi prima di ripetere le stesse frasi in conferenza stampa.

Secondo quanto riportato dal portale Football.London, il futuro di Sead Kolasinac potrebbe essere in Italia. Il giocatore di proprietà dell'Arsenal, ma retrocesso in Zweite Liga con lo Schalke 04, ha due opzioni: restare nella seconda serie del calcio tedesco, oppure accettare la corte della Lazio, che da settimane lo avrebbe messo nel mirino. Il ritorno con i Gunners al momento non è un'opzione.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, al possibile approdo in Champions non sarebbe legato solo il futuro juventino di Cristiano Ronaldo ma anche quello del compagno di reparto Alvaro Morata. I bianconeri stanno valutando il rinnovo del prestito che ha un costo di 10 milioni di euro, ma nel caso in cui non dovesse arrivare un posto tra le prime quattro, potrebbero anche decidere di non trattenere ulteriormente l'attaccante spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito da Marca, nonostante Lautaro Martinez continui a parlare della volontà di proseguire la propria carriera all'Inter, il suo nuovo agente Alejandro Camano la settimana scorsa era a Madrid dove ha incontrato i dirigenti di Real e Atletico per l'eventuale cessione del giocatore nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva.

Il Toro è la seconda scelta per i Blancos nel caso in cui non dovessero riuscire ad acquistare Haaland dal Borussia Dortmund, mentre l'Atletico punterebbe su di lui nel caso in cui Luis Suarez decidesse di dire addio al termine della stagione.

Blindare la Champions League e poi chissà. Il Napoli scende in campo contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, dopo il quale Gennaro Gattuso dirà addio. La rottura è netta e non ricucita, il tecnico è corteggiato da Lazio, Fiorentina e forse anche Juventus. Aurelio De Laurentiis, scrive Tuttosport, tenterà comunque il tutto per tutto: domani sarà allo stadio con la speranza di scendere negli spogliatoi a festeggiare la qualificazione e tentare un approccio con Gattuso. Un tentativo dovuto soprattutto per la tifoseria e per la squadra, dopo il quale la palla passerà a Ringhio: se deciderà di non riaprire il dialogo ad ADL toccherebbe aprire un nuovo ciclo.

WOLVERHAMPTON, C’È ANCHE FONSECA PER IL DOPO ESPIRITO SANTO. TOTTENHAM, C’È ANCHE RODGERS PER LA PANCHINA SE IL LEICESTER NON VA IN CHAMPIONS. CHELSEA PRONTO A FARE FOLLIE PER KANE.

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, non ci sarebbe solo la Fiorentina tra le pretendenti di Paulo Fonseca che in questo weekend terminerà la propria esperienza sulla panchina della Roma. Il tabloid inglese parla anche di un forte interesse da parte del Wolverhamptons in Premier League, dopo che il club inglese ha salutato lo storico allenatore Nuno Espirito Santo.

Secondo quanto riportato dal Sun, nel caso in cui il Leicester non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, il Tottenham proverà a convincere Brendan Rodgers a diventare il nuovo tecnico degli Spurs, dopo l'addio di Mourinho e la panchina ad interim di Ryan Mason. Da ricordare come le voci delle ultime settimane, sia dall'Italia che dall'estero, parlino di interessamenti da parte del club inglese anche nei confronti di Sarri e di Simone Inzaghi.

Harry Kane vorrebbe lasciare il Tottenham per andare "a segnare e vincere come Cristiano Ronaldo" e sulle sue tracce non c'è soltanto il Manchester City. Secondo ESPN anche il Chelsea sarebbe pronto a far follie per il centravanti inglese, mettendo sul piatto finanche i cartellini di Tammy Abraham e Kepa Arrizabalaga come contropartite per convincere gli Spurs.