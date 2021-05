Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UFFICIALE: VIA PIRLO, ALLA JUVE TORNA ALLEGRI. WANDA NARA SPINGE ICARDI A TORINO, PJANIC SI (RI)AVVICINA E DYBALA SI ALLONTANA. MOURINHO VUOLE PORTARE CR7 ALLA ROMA! SPALLETTI GUIDERÀ IL NAPOLI, SIMONE INZAGHI L'INTER E LA LAZIO... PENSA A SARRI. LE ALTRE UFFICIALITÀ DI GIORNATA: BASTONI RINNOVA CON L'INTER, JURIC NUOVO TECNICO DEL TORINO (ESONERATO NICOLA), JUAN JESUS SALUTA LA CAPITALE, DUE RINNOVI PER IL VERONA

A distanza di due anni dall’addio, Massimiliano Allegri torna a essere l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha diramato in giornata il comunicato con cui ha annunciato l’arrivo del tecnico livornese: "Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa".

Secondo La Stampa, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dalla Juventus. Da mesi Allegri aveva suggerito ad Agnelli che i bianconeri avrebbero dovuto ripartire senza CR7 e la linea sarà questa anche ora che è tornato alla guida del club. Lo stipendio del portoghese spaventa però tutti, anche il Manchester United. L'unico che non sembra essere spaventato è Mourinho, che ha chiamato Ronaldo in prima persona per capire quali siano le sue intenzioni. Un approdo alla Roma potrebbe essere una soluzione per salvare i vantaggi che ha col fisco italiano, ma ovviamente l'ipotesi resta complessa per molti motivi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta in bilico perché "non c'è stima reciproca" con Massimiliano Allegri, da ieri tornato in sella con la firma sul contratto con i bianconeri. Quello della Joya resta uno dei primi nodi da sciogliere, con una convivenza di comodo che resta possibile ma non scontata.

Secondo quanto riportato da footmercato, Mauro Icardi ha chiesto al Paris Saint-Germain di essere ceduto. L'argentino non ha mai convinto pienamente la dirigenza e lo stesso giocatore non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura francese. Si è registrato pertanto un incontro tra Gabriele Giuffrida, fra i rappresentanti dell'argentino, e il direttore sportivo del PSG Leonardo, nel quale sono state rese note le intenzioni del giocatore. La volontà della famiglia è quella di tornare in Italia con Wanda Nara che spingerebbe per la Juventus. Si sta sondando anche il mercato inglese che potrebbe garantire le stesse condizioni contrattuali (10 milioni netti annui) che Icardi ha a Parigi.

Missione centrocampo. La Juventus punta a rinforzare il proprio, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri. Il livornese, scrive La Gazzetta dello Sport, è un grande estimatore di Manuel Locatelli, come del resto lo è Pirlo: il centrocampista del Sassuolo resta l’obiettivo numero uno. Attenzione però a un altro possibile ritorno: sempre secondo la rosea, Allegri potrebbe rivolere alla sua corte Miralem Pjanic, che a Barcellona non ha vissuto un campionato felice. Il valore del cartellino del bosniaco, arrivato nell’ambito del maxi-scambio con Arthur, rende però complicato imbastire la trattativa.

Nedved è uno dei primi sponsor di Gigio Donnarumma in bianconero. Con l'arrivo di Allegri, rispetto agli ultimi mesi sotto la guida di Paratici, torna prepotentemente di moda il nome del portiere, che a questo punto avrebbe la strada spianata per l'approdo alla Continassa. Discorso simile per Calhanoglu, anche lui in scadenza col Milan e pronto a trattare con la Vecchia Signora. A riportarlo è La Repubblica.

Il futuro di Luciano Spalletti sarà a Napoli: il tecnico e la società azzurra hanno trovato l'accordo e l'annuncio è atteso nel corso delle prossime ore. Le parti si stanno mettendo d’accordo sullo staff e deve essere ancora trovato un nuovo preparatore dei portieri (ne serve uno bravo col gioco dal basso) e un match analyst. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di Massimo Carcarino, storico collaboratore di Roberto De Zerbi che non lo seguirà allo Shakhtar.

Il Napoli conta di incassare almeno 100 milioni da due cessioni, per poi mantenere il resto della rosa intatto. Gli indiziati sono Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo ha molto mercato, con le squadre di Manchester, il Liverpool e il PSG interessate al suo cartellino. Lo spagnolo, invece, vuole tornare in patria e non ha rinnovato il contratto. L'Atletico Madrid è pronto all'offerta che però non potrà essere inferiore ai 50 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli è pronto a muoversi per Emerson Palmieri, giocatore che Spalletti ha già allenato con successo alla Roma e che riaccoglierebbe volentieri in azzurro. Per riportarlo in Italia potrebbero bastare una decina di milioni, visto che è in scadenza nel 2022 e non è certo centrale nel progetto del Chelsea finalista di Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter, atteso per le prossime ore, potrebbe slittare di qualche giorno e arrivare la prossima settimana. A raccontarlo è Sportmediaset. Nessun intoppo dietro l'eventuale ritardo, semplicemente una questione di tempistiche e burocrazia visto che formalmente il tecnico è legato alla Lazio fino al 30 giugno. In particolare, spiega l'emittente, l'intoppo riguarda premi e bonus che lo stesso Inzaghi deve ancora percepire e che il presidente Lotito, scottato dagli sviluppi della vicenda, non vorrebbe garantirgli. Piccole schermaglie che comunque non mettono in discussione l'operazione. Al massimo, potrebbero ritardarla di qualche ora o di qualche giorno.

Prima della virata, forte e decisa, su Simone Inzaghi, l'Inter aveva sondato diverse altre piste per la panchina del dopo Conte. Una di queste, non certamente l'unica, portava a Maurizio Sarri: nella serata di mercoledì, racconta il Corriere dello Sport, c'è stato un contatto cn Fali Ramadani, agente dell'ex tecnico di Napoli e Juventus, ma i ragionamenti sono stati immediatamente stoppati visto che per mettere Sarri nelle migliori condizioni sarebbe stata necessaria una rivoluzione della rosa. Ipotesi alquanto improbabile, visto il momento storico finanziario che sta vivendo l'Inter.

Alessandro Bastoni ha rinnovato il contratto con l'Inter. Ecco il comunicato dei nerazzurri: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024".

L'avventura di Achraf Hakimi all'Inter potrebbe già essere arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, visto che i nerazzurri dovranno per forza di cose cedere uno dei pezzi pregiati durante il prossimo mercato, potrebbe essere proprio il marocchino a cambiare maglia. Le offerte non mancano e su di lui ci sono Bayern Monaco, Real Madrid (che ha una prelazione) e, soprattutto, Paris Saint Germain. Hakimi piace a Leonardo da tempo, ancor prima che vestisse la maglia dell’Inter. Il club francese cerca un giocatore proprio sulla fascia destra. Ed è pronta a scendere in pista con un’offerta da 50 milioni di euro.

Continua il casting in casa Lazio alla ricerca di un allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo quanto filtra da fonti vicine al patrón biancoceleste, Lotito ha in programma nei prossimi giorni un incontro con Maurizio Sarri. Un summit che, secondo quanto raccolto da TMW, può diventare qualcosa di più. Maurizio Sarri è un candidato, la Lazio sfoglia la margherita a caccia del dopo-Inzaghi e sullo sfondo c’è l’idea Mihajlovic, che però perde posizioni perché non intriga il presidente dopo gli approcci di giovedì.

La Roma saluta il difensore brasiliano Juan Jesus, che non rinnoverà il suo contratto con il club capitolino. Il calciatore, arrivato dall'Inter nel 2016, lascia la Roma dopo cinque anni e la società ha dedicato lui un pensiero via Twitter. "Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!".

Granit Xhaka potrebbe essere il primo rinforzo della Roma di Mourinho. L'allenatore lo ha chiesto per poterlo schierare a centrocampo al fianco di Veretout, con conseguenti cessioni per Diawara e Villar. Il giocatore ha già dato la propria disponibilità al trasferimento e i dirigenti giallorossi faranno leva proprio sulla volontà del calciatore per provare ad abbassare i 25 milioni richiesti dall'Arsenal. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il Bologna ci prova per Daniele De Rossi. Contatti in corso per il dopo-Sinisa Mihajlovic, che potrebbe lasciare i rossoblu a prescindere da una trattativa con la Lazio ancora in fase embrionale. De Rossi, attuale collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale, è - secondo quanto raccolto da TMW - un profilo molto apprezzato dal Bologna.

La Fiorentina dovrà presto sciogliere le riserve a proposito del futuro di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista non esclude a priori la possibilità di lasciare i viola, nonostante sia molto legato al presidente Commisso. Ci sono molte pretendenti, a partire proprio dal Napoli che l'anno scorso aveva offerto più di 40 milioni di euro. Se gli azzurri tornassero a farsi sentire, una trattativa potrebbe nascere magari sulla base di uno scambio, visto che a Gattuso piace molto il suo fedelissimo Politano. Oppure anche Demme, altro giocatore importante nella scorsa stagione del Napoli di Rino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Venti gol nell'ultima Serie A, il centravanti nigeriano Nwanko Simy sarà ceduto questa estate dal Crotone, club che dopo gli addii del bomber nigeriano e di Messias punterà a costruire una squadra competitiva per tornare subito nel massimo campionato. Il suo procuratore Chinedu Amadi, che sta lavorando insieme a una importante agenzia internazionale, in queste ultime settimane - secondo quanto raccolto da TMW - ha già ricevuto diversi sondaggi. Il Brighton s'è fatto avanti in Inghilterra, il Saint-Etienne in Francia e il Betis Siviglia in Spagna hanno chiesto informazioni. Mentre in Italia, è forte la candidatura della Salernitana che però potrà muovere passi concreti solo dopo aver risolto la questione societaria. Simy ha una valutazione di mercato che si aggira sui 6-7 milioni di euro.

L'obiettivo numero uno degli uomini di mercato del Genoa resta la conferma di Kevin Strootman. L'olandese è arrivato in prestito dal Marsiglia, club dove tornerà senza restare. Il problema è l'ingaggio, che è molto pesante, anche se lui sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia rossoblù per giocare titolare. A riportarlo è Tuttosport.

Davide Nicola non è più l'allenatore del Torino. Ecco il comunicato diramato dal club granata: "Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide Nicola e i suoi collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione mostrate in questi mesi alla guida del Toro: un ottimo lavoro che grazie al contributo di tutti ha permesso di raggiungere il traguardo indicato. Tutto il Torino Football Club saluta Davide Nicola e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera". Successivamente, con un altro comunicato, il Torino ha ufficializzato l'ingaggio di Ivan Juric: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2021 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al signor Ivan Juric. Il tecnico ex Verona ha firmato un contratto triennale.

Pawel Dawidowicz rinnova il proprio accordo con l'Hellas Verona. Questo il comunicato con cui gli scaligeri hanno annunciato il prolungamento: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Pawel Dawidowicz, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024. Approdato in gialloblù nell’estate del 2018, Pawel Dawidowicz – difensore centrale e nazionale polacco di 26 anni – ha da poco concluso la sua terza stagione consecutiva con il Verona, in forza al quale ha dapprima festeggiato la promozione nella massima serie con 33 presenze (playoff compresi) in Serie B, per poi disputare 45 partite in A. In totale, comprendendo anche la Coppa Italia, Pawel ha indossato la maglia del Verona 81 volte, segnando un gol in Serie B e uno in A. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Pawel Dawidowicz, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra".

Ancora un rinnovo per l'Hellas Verona, che ha annunciato il prolungamento dell'estero Darko Lazovic fino al 2024 sul proprio sito ufficiale: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024. Darko Lazovic – 30enne esterno offensivo e nazionale serbo - è arrivato a Verona nell’estate del 2019 e in due stagioni in maglia gialloblù ha collezionato 72 presenze fra campionato e Coppa Italia, impreziosendole con 6 reti e 14 assist-gol. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Darko Lazovic, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra".

Eie’ con grande piacere che Udinese Calcio annuncia il ritorno di Danle Padelli in maglia bianconera.

Il portiere classe 1985 ha siglato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2023.

CONTE VIAGGIA VERSO IL REAL MADRID, ZIDANE NOME NUOVO PER IL TOTTENHAM. ALABA NUOVO GIOCATORE MERENGUE, KONATE SI TRASFERISCE AL LIVERPOOL E IL BARCELLONA ASPETTA WIJNALDUM

Antonio Conte viaggia a ritmo spedito verso il Real Madrid dopo la risoluzione dell'accordo con l'Inter. Giovedì sera vi abbiamo riportato di un Conte in pole per raccogliere l'eredità di Zinedine Zidane, una notizia confermata questo venerdì da El Chiringuito, trasmissione sempre ben informata sulle vicende di casa Real. "Il Real Madrid è in pole e Conte vuole andare al Real Madrid", si legge. Il tecnico pugliese, che da giovedì ha avviato i contatti con Florentino Perez tramite il suo fratello-agente, è pronto a ripartire: contatti serrati col Real Madrid

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph il Tottenham starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panchina. Il tecnico francese, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla guida del Real Madrid, non intende prendersi un anno sabbatico ed è subito pronto a tornare in pista. Con la panchina della Juventus affidata a Massimiliano Allegri, Zizou diventa un candidato forte per gli Spurs, oltre ad Antonio Conte e Mauricio Pochettino.

Georgino Wijnaldum potrebbe essere il primo acquisto del Barcellona di Joan Laporta. Secondo quanto riportato da Sport, si registra un principio di accordo fra il club catalano e l'entourage del centrocampista olandese, che dal 1° luglio sarà libero da vincoli. Pronto un contratto per tre stagioni, ingaggio base inferiore rispetto a quel che percepiva al Liverpool ma che potrebbe essere migliorativo con il raggiungimento di alcuni obiettivi inseriti nel contratto.

Il Marsiglia rende noto l'accordo per il prolungamento di contratto di Alvaro Gonzalez. Il difensore centrale spagnolo, 31 anni, si è legato all'OM fino al 2024.

Il Liverpool rende noto l'acquisto di Ibrahima Konaté. 22 anni, il difensore ha firmato un contratto di lunga durata, soggetto all'autorizzazione internazionale e al processo di richiesta del permesso di lavoro di successo, dopo aver finalizzato i termini e superato un medico. Il francese lascia il Lipsia dopo 4 stagioni dopo che il club inglese ha pagato la clausola rescissoria di 41.5 milioni di euro.

Il Bordeaux rende noto con un comunicato ufficiale che Maxime Poundje lascerà la squadra dal 1° luglio. L'esterno sinistro, 28 anni, è cresciuto calcisticamente proprio con i girondini con cui ha speso l'intera carriera ad eccezione di un anno in prestito al Nimes.

David Alaba è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo ha ufficializzato il club blanco sul proprio sito ufficiale. Tre volte nella squadra dell'anno della UEFA, arriva a Madrid a 28 anni dopo... 28 titoli col Bayern Monaco.