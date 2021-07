Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L’INTER SALUTA HAKIMI E RINNOVA CON KOLAROV. ORA TOCCA A BARELLA. KEITA IDEA PER L’ATTACCO. IL MILAN INSISTE PER GIROUD. POBEGA PIACE ALL’ATALANTA. ROMA: EMERSON PER SOSTITUIRE SPINAZZOLA. LAZIO, BRANDT E BASIC PER RINFORZARE ATTACCO E CENTROCAMPO. FIORENTINA ALLA CACCIA DI UN REGISTA. NAPOLI, ZIELINSKI POTREBBE PARTIRE. IN STALLO IL RINNOVO DI INSIGNE

L’Inter nella giornata di oggi ha salutato il terzino Achraf Hakimi che si è trasferito al Paris Saint-Germain firmando un contratto fino al 2026 da circa 8 milioni più bonus a stagione. Ha invece rinnovato il terzino Aleksandar Kolarov che si è legato ai nerazzurri per un’altra stagione. Ora sarà la volta di Nicolò Barella che una volta rientrato dall’Europeo siglerà il prolungamento di un’altra stagione con adeguamento dell’ingaggio. Per quanto riguarda l’attacco il tecnico Inzaghi punta Keita Balde per rinforzare il reparto qualora partisse uno fra Sanchez e Lautaro Martinez, mentre è in uscita il giovane Sebastiano Esposito che potrebbe finire al Sassuolo nell’affare Raspadori. Anche il Milan è alla caccia di una punta: Dusan Tadic ha chiuso la porta, mentre resta viva la pista che porta a Olivier Giroud che però dovrà forzare la mano al Chelsea per liberarsi e vestire la maglia rossonera. Intanto il centrocampista Tommaso Pobega finisce nel mirino dell’Atalanta che non sta riuscendo a chiudere con l’AZ per Teun Koopmeiners.

Dopo Under la Roma ha perfezionato anche la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Il portiere è infatti volato in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto con il nuovo club con l’annuncio che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Intanto si lavora in entrata per trovare un sostituto dell’infortunato Spinazzola. L’obiettivo è Emerson Palmieri del Chelsea, già sostituto del terzino in azzurro. In uscita invece potrebbe esserci Justin Kluivert che piace molto al Lipsia dove ha giocato nell’ultima stagione in prestito. In casa Lazio invece si continua a lavorare per Julian Brandt e Toma Basic. Per il primo servono 25-30 milioni di euro, ma il Borussia Dortmund avrebbe aperto a un prestito, con diritto od obbligo di riscatto, nelle ultime ore. Il secondo ha già l’accordo con il club, ma si attende di capire la sorte del Bordeaux che è stato retrocesso in Ligue 2 per motivi economici. Il Napoli non ha ancora sciolto il nodo relativo al rinnovo di Lorenzo Insigne e ormai si attenderà la fine dell’Europeo per capire se l’esterno continuerà o meno in azzurro. Ma anche un altro pezzo pregiato potrebbe partire in questo mercato: si tratta di Piotr Zielinski finito nel mirino del Manchester City. In entrata si lavora per Florian Grillitsch centrocampista austriaco dell'Hoffenheim che si è messo in mostra nell'ultimo Europeo. Il suo contratto scadrà a giugno 2022 e il Napoli vorrebbe chiudere l’operazione mettendo sul piatto 8 milioni di euro.

In casa Fiorentina iniziano i colloqui per la prossima stagione del nuovo tecnico Italiano. Il primo incontro sarà col difensore German Pezzella, in scadenza nel 2022: rinnovo o addio le due opzioni per l’argentino. A centrocampo invece si cerca un regista con Sensi, Torreira e Ricci nella lista della dirigenza. Maleh invece sarà valutato nel ritiro con il Venezia che resta sempre sullo sfondo. Torino e Genoa al lavoro sul mercato. Occhi puntati in Brasile. Si valuta il profilo di Yago Zaguiero, difensore classe 2001 svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Mineiro. I liguri intanto sono vicini a chiudere per Filip Stevanovic, attaccante del Manchester City, sulla base di un prestito. Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia, trattativa ai dettagli. Intesa di massima tra le parti, operazione soltanto da formalizzare. Firma prevista per la giornata di oggi. Il Venezia punta Diego Farias per l'attacco e ha avuto i primi contatti con il Cagliari per chiedere informazioni sul giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia. Affare comunque in salita, con l'intesa economica ancora molto lontana.

MANCHESTER UNITED: 75 MILIONI PER VARANE E CAMAVINGA. IL TOTTENHAM PUNTA VESTERGAARD. LIVERPOOL IN POLE PER MBAPPE. MARSIGLIA ECCO GUENDOUZI.. JUNIOR FIRPO PASSA AL LEEDS. RANGNIK RIPARTE DALLA RUSSIA

Il Manchester United continua a lavorare per un doppio colpo: Raphael Varane ed Eduardo Camavinga: per il primo è ‘pronta un’offerta da 50 milioni di sterline al Real Madrid, per il secondo invece al Rennes dovrebbero andare 25 milioni. Rinforzi in vista per il Tottenham. La formazione londinese avrebbe puntato il mirino sul difensore della Danimarca e del Southampton Jannik Vestergaard. Proseguono le voci riguardanti il futuro di Kylian Mbappé. L'attaccante francese potrebbe diventare a breve al centro di voci di mercato.Il Liverpool sarebbe in pole per arrivare alla stella del Paris Saint-Germain. Il Leeds batte un colpo. La formazione inglese ha annunciato l'ingaggio di un elemento molto interessante per la retroguardia. Come si legge sul sito ufficiale del club, Junior Firpo è un nuovo giocatore dei Peacocks. Il difensore ha firmato fino al 2025. La prima operazione del Brighton & Hove Albion sul mercato è di alto livello. Ingaggiato Enock Mwepu (23), centrocampista originario dello Zambia che nelle ultime tre stagioni ha giocato con il RB Salisburgo. Accordo quadriennale per il nazionale africano che ha già esordito in Champions League ed Europa League. Il Norwich ha annunciato sui propri canali ufficiali la cessione di Jospi Drmic dal HNK Rijeka. L'attaccante classe '92 elvetico si trasferisce nel club croato in prestito fino al termine della stagione.

Nuovo colpo in entrata per l'Olympique Marsiglia. Il club francese ha infatti ufficializzato nella giornata di oggi l'ingaggio di Matteo Guendouzi. Come riporta il sito ufficiale della società transalpina, il centrocampista arriva dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Getafe ha annunciato l'ingaggio di Stefan Mitrovic. Il difensore serbo, 31 anni, lascia dunque lo Strasburgo e firma un contratto fino al 2024 con il club spagnolo.

Un acquisto interessante per il Porto, sempre attento sul fronte dei giovani talenti. Il club lusitano ha messo sotto contratto Giorgi Abuashvili: L'esterno offensivo, 18 anni, è stato ingaggiato dalla Dinamo Tbilisi e sarà a disposizione della squadra B dei Dragoes.Dal Porto alla Portimonense... andata e ritorno. Bruno Costa torna a casa: il centrocampista portoghese, classe 1997, ha firmato un contratto triennale con i Dragoes, con cui aveva fatto tutta la trafila nel settore giovanile prima della cessione nel 2020.

Ralf Rangnick torna in pista, ma non in panchina. Il tedesco, in passato vicino al Milan, riparte dalla Lokomotiv Mosca: "Uno dei migliori specialisti al mondo nell'educazione calcistica e nello sviluppo dei giocatori, il mentore Ralf Rangnick è stato nominato capo dello sport e dello sviluppo dell'FC Lokomotiv per un periodo di tre anni", ha commentato il club russo.

Nuova avventura per Davit Khocholava. Dopo quattro stagioni, il difensore georgiano classe 1993 lascia lo Shakhtar Donetsk e vola in Danimarca. Ha firmato un contratto di quattro anni con il Copenaghen.