Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, PRIMA CESSIONE: DUARTE LASCIA L'ITALIA. LA JUVE PENSA A SCAMACCA, LA SAMP ACCELERA PER SY, MENTRE LA FIORENTINA ACCOGLIE MALEH E BLOCCA KOUAME'. CONTI PUO' ESSERE L'EREDE DI LIROLA, PER GOMEZ PREVISTO UN INCONTRO TRA AGENTE E DIRIGENZA. MALDINI A CACCIA DI UN VICE-IBRA: L'ULTIMA IDEA PORTA A PAVOLETTI.

Il Milan comincia a sfoltire la rosa, in attesa dei rinforzi che dovrebbero allungare la rosa di Pioli. Il primo a salutare la rosa rossonera è Leo Duarte, difensore brasiliano che va in prestito per diciotto mesi all'Istanbul Basaksehir: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all'Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale".

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato a Sky Sport dell'interesse blucerchiato per Sanasi Sy, esterno mancino classe '99 dell'Amiens: "Stiamo facendo una trattativa per questo ragazzo, speriamo vada in porto. E' un giovane, vorremmo costruire qualcosa a livello di patrimonio. E' bravo tecnicamente, veloce e dinamico e che può lavorare sulla fase difensiva. Vediamo, siamo all'inizio della trattativa".

Secondo quanto riferito da Telefoot, nel caso in cui non dovesse andare in porto l'operazione Simakan, il Milan avrebbe individuato sempre in Francia un'alternativa al calciatore dello Strasburgo. Il piano B porta al nome di Loic Badé del Lens, calciatore che è stato seguito dal vivo dagli osservatori dei rossoneri nel corso delle ultime partite. Intanto i dirigenti hanno in programma un incontro con l'agente di Hakan Calhanoglu per proseguire i colloqui per il rinnovo del trequartista turco, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo 30 giugno. E ieri, a Casa Milan, si è tenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e Giovanni Branchini, agente di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. I rossoneri stanno infatti pensando se rinforzare l’attacco e nel caso su che tipo di profilo concentrarsi. Il nome di Pavoletti, dunque, potrebbe essere in tendenza per le prossime settimane. Per il centrocampo invece si pensa a Svanberg, del Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Udinese da oggi sarà in ritiro a tempo indeterminato con Luca Gotti che rischia il posto e si giocherà molto nella prossima sfida contro la Sampdoria anche se potrebbe non essere decisiva per il futuro della panchina friulana.

In attesa di ricevere una risposta dalla Lazio per quanto riguarda Caicedo - scrive La Nazione - può riprendere quota la pista Eder per la Fiorentina. Un'ipotesi che è comunque proiettata sulla fase finale del mercato, per questo s'intuisce che il club di viale Fanti è in attesa di altri giocatori per il reparto offensivo. Rimangono, infatti, le candidature di Scamacca, Zaza e Inglese. Per l'attacco oggi si è tenuto un incontro con l'agente di Christian Kouamè, Michelangelo Minieri. Sul tavolo, rivela FirenzeViola.it, il futuro del giocatore che al momento non si muoverà da Firenze. Il summit è stato interlocutorio e non definitivo. La Fiorentina al momento non è intenzionata a cedere l'attaccante anche se ovviamente il mercato rimane ancora molto lungo e le sorprese possono essere dietro l'angolo. Con lo stesso Minieri i viola hanno parlando anche di Youssef Maleh: le parti sono allo scambio dei documenti e a breve, nel giro di un paio di giorni, dovrebbe anche arrivare l'ufficialità. La Fiorentina starebbe accelerando sul fronte Andrea Conti e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per ottenere il via libera da parte del Milan. Le parti trattano sulla base di un prestito con diritto di riscatto ed entro 48 ore potrebbe arrivare l'ok per il trasferimento: per quanto riguarda le cifre, si discute sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro.

La Juventus studia Nicolas Gonzalez dello Stoccarda. Secondo quanto riportato da The Athletic i bianconeri e l'Arsenal hanno messo gli occhi sull'esterno argentino, valutato 30 milioni di euro. In questa stagione il giocatore ha messo a segno 5 gol in 10 partite, mentre nella scorsa era arrivato a 15 in 29, con il suo stipendio che si aggira sul milione e mezzo di euro a stagione. Per l'attacco sembra essere però Gianluca Scamacca il nome caldo di queste ore per l'attacco della Juventus. Classe 1999, il giocatore è uno dei profili seguiti con maggior attenzione dai bianconeri: pronto il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto dal Sassuolo, le società sarebbero vicine e mancherebbe il placet da parte degli emiliani prima della possibile fumata bianca. Il Genoa ha già dato il placet a liberare Scamacca dal prestito. La Juventus, in ogni caso, continua anche a valutare altre ipotesi in caso di mancato accordo come Graziano Pellè e Fernando Llorente.

Due anni e mezzo dopo il suo approdo in Italia, il terzino destro Hidde ter Avest è pronto a lasciare l'Udinese e a fare ritorno in Olanda. Il club friulano ha raggiunto l'accordo con l'Utrecht per la cessione a titolo definitivo del laterale classe '97.

Il botta e risposta nel fine settimana tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez ha ribadito il concetto: tra i due la frattura è praticamente insanabile. Il giocatore prosegue col piano individuale, anche se oggi si è allenato con la Primavera: l'ennesimo segnale, semmai ce ne fosse stato bisogno, di un rapporto ormai logoro. Il giocatore simbolo dell'Atalanta da sei anni e mezzo a questo parte - dopo una serie di vicissitudini mai chiarite completamente -, è ai margini del progetto. Nei prossimi giorni ci sarà un summit tra l'agente del calciatore Giuseppe Riso e la dirigenza orobica: durante l'incontro verrà delineato il piano da attuare nelle ultime settimane bergamasche del calciatore.

In casa Hellas Verona si lavora al rinnovo di Samuel Di Carmine. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport il prolungamento dell'attaccante passa dalla riduzione dell'ingaggio. Per quanto riguarda le entrate, Sam Lammers dell'Atalanta resta il primo obiettivo del club di Juric.

Ultime dall'infermeria della Lazio. A Formello si è rivisto con i compagni Correa, che ha iniziato a lavorare in gruppo prima di svolgere differenziato. Rientrerà per il derby, mentre Fares, anche lui alle prese con un problema al polpaccio, è indietro. Da segnalare il primo gol in partitella di Lulic, ormai sulla via del pieno recupero: prenderà il posto in lista di Djavan Anderson.

Il Parma sul mercato, anche e soprattutto per rinforzare l'attacco. E a proposito del Torino, non ci sarebbe da registrare il solo interesse per Simone Verdi, nome accostato ai crociati negli scorsi giorni: come riferito da Tuttosport, infatti, i ducali sarebbero interessati anche a Simone Zaza. Nelle prossime ore potrebbe essere tentato un primo tentativo, con i crociati interessati a rifarsi il look in avanti. I ducali hanno anche chiesto Carles Perez alla Roma, mentre Filippo Falso è una opportunità low cost per l'attacco, mentre sulla fascia destra l'obiettivo è Kevin Malcuit.

PRONTE LE VISITE MEDICHE DI MOUSSA DEMBELÉ CON L'ATLETICO, DANI ALVES FA INFIAMMARE SIVIGLIA. OZIL, FUTURO TRA TURCHIA E STATI UNITI. SLIMANI ALLA CORTE DI RUDI GARCIA, NIENTE SERIE A. ETERNO KAZU MIURA: RINNOVA A 54 ANNI

Dani Alves torna al Siviglia? L'ex Juventus, oggi al San Paolo, ha infiammato i social e le testate giornalistiche spagnole con un enigmatico messaggio su Twitter. "Come recita il detto, il bravo figliolo torna sempre a casa", ha scritto il brasiliano come didascalia di una sua foto scattata proprio ai tempi dei biancorossi. È bene precisare che questo possibile indizio di mercato non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma a Siviglia i tifosi hanno già fatto capire che accoglierebbero a braccia aperte il campione 37enne. Alves, d'altronde, è sbocciato proprio tra le fila dei nervionenses di Monchi prima del grande salto al Barcellona, lasciando in Andalusia fantastici ricordi (e una maxi-plusvalenza).

L'Atletico Madrid ha scelto Moussa Dembélé per sostituire Diego Costa in attacco. Come riporta il portale Fichajes.com, domani sarà infatti il giorno dell'arrivo in città dell'attaccante proveniente dall'Olympique Lione, che svolgerà le visite mediche di rito coi colchoneros prima di firmare il contratto. Il club di Rudi Garcia rimpiazzerà a sua volta il francese classe '96 con Islam Slimani del Leicester.

Niente Italia per Islam Slimani, algerino del Leicester a lungo seguito nella nostra massima serie. L'ultima a interessarsi è stata la Fiorentina ma ha vinto la corsa l'Olympique Lione: il club di Rudi Garcia prenderà il giocatore dalle Foxes, domani potrebbe già eseguire i test. Slimani prenderà il posto di Moussa Dembelé finito all'Atletico Madrid.

Mesut Ozil non ha alcuna intenzione di ritirarsi una volta terminato il suo contratto con l'Arsenal, in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo ha annunciato lo stesso fantasista classe '88, accostato ultimamente anche alla Juventus, che ha parlato così del suo futuro rispondendo a un tifoso su Twitter: "Continuerò sicuramente a giocare dopo la fine del mio contratto con l'Arsenal. Ci sono due Paesi in cui voglio giocare prima del mio ritiro: Turchia e USA. Se dovessi andare in Turchia, potrei firmare solamente col Fenerbahce", le parole dell'ex Real Madrid.

Nuova avventura per Manu Sanchez. Il laterale mancino passa in prestito all'Osasuna e saluta quindi temporaneamente l'Atletico Madrid. Il canterano dei colchoneros, classe 2000, in questa stagione ha collezionato finora solamente una presenza agli ordini di mister Simeone.

Il portiere del Manchester United Nathan Bishop ha rinnovato il proprio contratto con i Red Devils fino al giugno del 2023. Il giocatore dovrebbe ora lasciare il club con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità in vista di un ritorno a Manchester.

I talenti dell'Academy del Chelsea continuano a maturare nei Paesi Bassi. Dopo una prima parte senza tanto spazio (nove presenze e 586 minuti giocati) all'AZ Alkmaar, la carriera del laterale mancino classe 2000 Juan Familia-Castillo si tinge di gialloverde e prosegue all'ADO Den Haag fino al termine di questa stagione. Nuovo prestito in patria, dunque, per l'olandese di origini dominicane.

Eterno Kazu Miura. L'attaccante giapponese ha ancora una volta rinnovato il suo contratto col suo club. Il numero 11 dello Yokohama FC è stato annunciato oggi 11 gennaio alle ore 11.11 (orario giapponese). Pertanto la leggenda del calcio nipponico, peraltro primo giocatore del paese del Sol Levante a giocare in Italia (Genoa, stagione 1994-95) farà parte della squadra anche in questa stagione. La J1 League 2021 avrà inizio il 27 febbraio, il giorno dopo il 54esimo compleanno di Miura, già divenuto lo scorso settembre il più anziano giocatore ad essere mai sceso in campo in un campionato di massima divisione nazionale.