MilanNews - Anche il Milan chiude al progetto della Superlega. La posizione del club

vedi letture

Il progetto della Superlega continua a tenere banco. A MilanNews.it risulta che il Milan non abbia nulla da aggiungere a quanto appena dichiarato dal Vice Presidente della Superlega, Andrea Agnelli (che ha affidato le sue parole alla Reuters in mattinata). Il Milan è stato invitato a partecipare a un progetto che non poteva escluderlo per il suo prestigio e tradizione. Questo progetto di fatto si è chiuso, e il Milan continuerà quindi, come sempre, a concentrarsi sul campionato e a lavorare per fare crescere il Club. Dunque, anche da Via Aldo Rossi, il progetto della Superlega viene messo da parte e tutto il focus della società è sugli obiettivi sportivi e aziendali già in essere, ovvero il ritorno in Champions League tramite il campionato e la crescita del club sotto tutti gli aspetti, tecnico-sportivi e commerciali.