MilanNews - Ora è da evitare il rischio di un'altra frattura tra Gazidis e Maldini

Nell'editoriale a firma del giornalista di fede rossonera Franco Ordine 'MilanNews.it' analizza lo sfogo di ieri di Paolo Maldini, dirigente che prima del match contro il Sassuolo ha chiesto scusa ai tifosi e rivelato che la proprietà ha iscritto il club alla Superlega senza nemmeno avvisarlo.

"Il rischio più grande - si legge - è che si rompa quell’armonia faticosamente raggiunta tra le due aree del Milan, quella della proprietà (Gazidis quindi) e quella tecnica (Maldini). La dichiarazione di Paolo Maldini, prima della partita col Sassuolo, è un macigno lanciato nello stagno del dibattito sulla famosa super league abortita in 48 ore. “Non sono stato informato” ha dettato chiedendo scusa “ai tifosi nostri e degli altri club” per segnalare la sua idea di calcio e di sport, completamente diversa da quella incarnata dal progetto. Questo significa che la proprietà (Elliott e Gazidis) non ha informato il suo braccio destro del piano che stava prendendo forma in gran segreto. È vero, come ricorda qualcuno, che in questi casi vige il patto di riservatezza ma poiché coinvolgeva il Milan come squadra andava informato Paolo Maldini, vincolandolo al segreto, poi si poteva anche non tener conto della sua opinione. Adesso c’è il rischio che si possa rompere quella sintonia che ha portato il club a fare un anno e passa da protagonista nel campionato con grave ricaduta sui risultati tecnici. Se fossi in Gazidis provvederei subito a ricucire lo strappo per evitare un altro effetto Boban".