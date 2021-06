Mirror - Conte al Tottenham potrebbe pescare dalla sua Inter: nel mirino tre nerazzurri

Antonio Conte è sempre più vicino al Tottenham e per convincere il tecnico a firmare con gli Spurs il presidente Daniel Levy avrebbe promesso una campagna trasferimenti faraonica, per permettere all'allenatore leccese di competere ad alti livelli in Premier, dopo la deludente stagione degli Spurs. Come riporta dall'Inghilterra il Mirror, sarebbero cinque i colpi previsti dagli Spurs per questa estate, tutti calciatori con cui Conte ha lavorato negli ultimi anni. Si parla degli interisti Milan Skriniar, Ivan Perisic e del clamoroso ritorno di Christian Eriksen, con cui il tecnico negli ultimi mesi aveva ricucito un rapporto che sembrava non essere sbocciato. Conte potrebbe anche chiedere un altro centrocampista centrale, Nemanja Matic del Manchester United, e una punta, quell'Olivier Giroud che sarà free agent fra poco e che piace tanto anche al Milan.