Rush finale - Bonazzoli in uscita dal Torino: il Crotone è pronto all'affondo decisivo

Il giro delle punte in Serie A sta per concludersi, anche se i pezzi del puzzle non sono ancora stati sistemati tutti. Uno dei giocatori che resta sul mercato, soprattutto se il Torino dovesse chiudere per Sanabria, è Federico Bonazzoli. Nelle prime battute di mercato si era interessato il Parma, ma oggi il club ducale sembra orientato su altri profili su indicazione di mister D’Aversa. E così la squadra più vicina al classe ’97 sembra essere il Crotone, che già nei giorni scorsi aveva mosso passi importanti in tal senso. Il Torino e la Sampdoria proprietaria del cartellino avrebbero già dato il proprio assenso all’operazione, anche se per la fumata bianca serve l’ultimo affondo proprio da parte del Crotone.