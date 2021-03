Serie A flop - Quanto valgono le rose delle squadre qualificate ai quarti rispetto alle italiane

Era dalla stagione 2015/16 che l'Italia non portava rappresentanti ai quarti di finale di Champions League. Nonostante gli sforzi economici della Juventus e dell'Inter, il meraviglioso progetto dell'Atalanta e la continuità di risultati della Lazio, il nostro calcio si ritrova a dover affrontare i postumi di un vero e proprio fallimento. Le big europee sembrano ancora troppo distanti: solo la Vecchia Signora, in più occasioni, si è avvicinata ai livelli espressi negli ultimi anni da Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City. Per il resto c'è ancora tanto lavoro da fare, tanta strada da percorrere per tornare a essere protagonisti nella massima competizione europea.

L'analisi non può non partire dalla forza delle varie squadre e dai singoli, raffrontati con le più grandi corazzate del continente. Se confrontiamo il valore delle rose delle quattro italiane che hanno disputato questa edizione della Champions con le otto qualificate ai quarti, notiamo che solo Juventus e Inter possono in qualche modo paragonarsi alle super-potenze, anche se le valutazioni di mercato di Transfermarkt mettono i bianconeri davanti solo al Porto (quasi triplicato) e al Borussia Dortmund, che è dietro anche all'Inter. Atalanta e Lazio hanno quasi lo stesso "peso", superiore però solo a quello del club portoghese. Dominano Liverpool e Manchester City, che superano il miliardo di euro, sul podio c'è il PSG di Neymar e Mbappé.

Valore delle rose delle squadre italiane impegnate nella Champions League 2020/21, secondo il portale Transfermarkt:



Juventus 689,6 milioni

Inter 607,3

Atalanta 358

Lazio 354,4

Valore delle rose delle squadre che hanno conquistato la qualificazione ai quarti della Champions League 2020/21, secondo il portale Transfermarkt:



Liverpool 1,12 miliardi

Manchester City 1,06

Paris Saint-Germain 869,8 milioni

Bayern Monaco 826,5

Chelsea 803,5

Real Madrid 745

Borussia Dortmund 592,95

Porto 264,6