Sole 24 Ore sull'Inter: BC Partners ha avviato la due diligence

Il Sole 24 Ore racconta il futuro dell'Inter e spiega che il fondo di private equity BC Partners ha avviato la due diligence sulla situazione economica e finanziaria del club. Un passo importante per avviare la trattativa, da capire se per la maggioranza o per la minoranza. Il fondo non è affiancato da nessun advisor finanziario o legale, mentre Goldman Sachs è il consulente di Suning.