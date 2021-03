Speciale panchine: il punto sul Torino. La salita più dura per il futuro di Nicola

Il futuro di Davide Nicola è in bilico. Come la stagione granata. Il tecnico del Torino, anche in caso di salvezza, non sarebbe sicuro del rinnovo visto che sul contratto firmato con Cairo c'è anche una clausola che prevede il prolungamento solo con una salvezza ottenuta in modo convincente , ovvero con 1,5 punti di media a partita. Una media Europa distante da quello che per adesso è lo score dell'allenatore che si trova adesso davanti a una salita importante: risollevare le sorti del Toro e, insieme a lui, blindare le sue. Perché ha la stima di tutto lo spogliatoio e anche dell'ambiente, però la stagione non sta girando come voluto, almeno fino in fondo. E il baratro della Serie B non è così distante.

Dipende dalla salvezza Senza giri di parole. Il futuro del Torino in Serie A è oggi a rischio ed è certo prematuro parlare di panchina e di domani. Chiaro: c'è un piano A e un piano B, esattamente come il bivio delle categorie del domani che si prospettano per i granata. Non solo panchina, anche la scrivania di Davide Vagnati, arrivato lo scorso anno dalla SPAL per aprire un nuovo ciclo, sarebbe ben più che sotto l'attento esame di Urbano Cairo. I nomi per adesso si sprecano, nel vero senso della parola. Prima di parlare di successore, se ci sarà, di Davide Nicola, il Torino ha una sola missione. Salvarsi. La salita più dura.