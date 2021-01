Sportmediaset: possibile incontro tra la Juve e l'agente di Milik nella prossima settimana

Arkadiusz Milik sembra aver deciso dove voler proseguire la sua carriera. Ma l'attaccante polacco dovrà verosimilmente attendere giugno prima di tornare in campo: la Juve infatti non vuole sborsare 15-18 milioni per un giocatore che potrebbe prendere gratis al termine della stagione. La prossima settimana, riporta Sportmediaset, ci sarà un incontro tra la dirigenza bianconera e l'agente del giocatore, con Paratici che spera che l'attaccante polacco resti ancora alla corte di Gattuso in modo da accordarsi per la stagione 2021/22. Resta vivo l'interesse di Marsiglia e Atletico Madrid che hanno rilanciato la loro offerta, ma non arrivano alla cifra richiesta dal Napoli.