Strunz! Il Bayern Monaco fa gli auguri al Trap... riproponendo il video della celebre sfuriata

vedi letture

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Lazio, il Bayern Monaco ha voluto fare gli auguri a Giovanni Trapattoni, tecnico che oggi compie 82 anni e che con i bavaresi ha vinto un campionato, una coppa di Lega e una coppa di Germania. E per festeggiare il Trap, il Bayern ha scelto di riproporre in versione integrale la celebre sfuriata in conferenza stampa del 10 marzo 1998, 23 anni fa. Nell’occasione il Trap se la prese con i suoi calciatori ed in particolar modo con uno di loro: Thomas Strunz. “Il Maestro compie 82 anni, grazie per questo leggendario momento di calcio”, il commento del Bayern.