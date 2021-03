The Athletic - City alla ricerca dell'erede di Aguero: Guardiola vuole Lukaku dell'Inter

Romelu Lukaku nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Alla ricerca dell'erede di Sergio Aguero per la prossima stagione, la capolista della Premier League si sta già muovendo per l'acquisto di un nuovo numero 9 in vista della prossima stagione e ha nel bomber belga uno dei suoi primi obiettivi.

Per Guardiola - scrive il tabloid inglese 'The Athletic' - Lukaku ha caratteristiche adatte a ciò che serve alla sua squadra, ovvero un centravanti nel senso più vero del termine abile anche nel gioco in contropiede.