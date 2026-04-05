I tifosi dell'Inter si stringono attorno a Bastoni: standing ovation all'uscita (con Lautaro)

Il pubblico di San Siro si stringe a Lautaro Martinez ma, soprattutto ad Alessandro Bastoni. Superata l’ora di gioco in Inter-Roma, è standing ovation per i cambi decretati da Cristian Chivu. Gli applausi per il capitano - il secondo a uscire, il pubblico del Meazza era già in piedi - sono ovviamente legati a una partita da mattatore, con tanto di doppietta.

Quelli per il difensore centrale, viceversa, si legano alle cronache recenti. Dopo il caso Kalulu, Bastoni è finito nel mirino della critica nazionale, con tanto di fischi a Como e Lecce. Non ha aiutato l’amaro epilogo dei playoff azzurri, con l’espulsione che ha messo in salita la gara della Nazionale con la Bosnia ed Erzegovina.

I tifosi dell’Inter, in questo modo, dimostrano il proprio affetto al calciatore, “blindato” nel prepartita anche dal presidente nerazzurro Marotta.

Il live TMW di Inter-Roma