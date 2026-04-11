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I tifosi della Juventus 'salutano' il rinnovo: altri cori per Spalletti. E lui ringrazia
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Cori dei tifosi della Juventus nella sfida in corso contro l'Atalanta a Bergamo, all'indirizzo del tecnico Luciano Spalletti, un po' come successo nell'ultima sfida con il Genoa. L'allenatore apprezza e saluta il settore ospiti. Un modo anche per celebrare il recente rinnovo di contratto fino al 2028: il rapporto fra Spalletti, la Juventus ed i propri tifosi è appena cominciato.
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