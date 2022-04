Ibra di nuovo ko, cambia il futuro? Pioli: "Non ha sbagliato nulla. Sceglierà per il meglio"

Zlatan Ibrahimovic va di nuovo ko. Come si spiega Stefano Pioli l'ennesimo stop dello "Perché dev'essere qualcosa che non ha funzionato? I problemi fisici ci sono per tutti, Zlatan ne ha avuti alcuni e non c'è stata alcuna scelta sbagliata. Purtroppo è andata così, cerchiamo di recuperarlo per le prossime partite".

Ha parlato con lui del suo futuro?

"Non credo, ma ha l'intelligenza e il coraggio necessari per fare la scelta migliore. E noi saremo con lui qualsiasi scelta farà, questo è sicuro".

