Ibra e il ritorno al Milan, Pioli: "Non l'ho sentito. Ma so che ne sta parlando con Cardinale"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina di domani. Questo il suo pensiero sul sempre più probabile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero:

"Non ci siamo sentiti con lui. Era a Las Vegas, so che sta parlando con la proprietà e con Cardinale. Se Cardinale ha visto qualcosa di eccezionale sicuramente non si è sbagliato. Se tornerà Ibra a lavorare nel Milan sarà una risorsa, a prescindere se lo farà a Milanello o meno", il suo pensiero sullo svedese.