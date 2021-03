Ibrahimovic: "La gente smette di giocare dopo i 30 anni, io continuo a migliorare"

Nella lunga intervista concessa al Champions Journal, Zlatan Ibrahimovic parla della sua voglia di continua a giocare e di essere determinante anche a 39 anni: "Io ho un problema. Non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni e con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un'ottima vita d'ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono sempre qui e in grado di fare quello che sto facendo. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio io alla mia età. Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro. Io dopo i 30 sono diventato ancora più forte".