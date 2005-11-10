Ibrahimovic pubblica lo spot di uno sponsor. Arrivano le critiche dei tifosi: "Libera il Milan"

Tanti i commenti sotto il post su X: 'Vattene'

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, pubblica sui social un estratto di spot Nike realizzato in occasione dei Mondiali di cui Ibra sarà commentatore per Fox Sport. Nel video Ibrahimovic parla al megafono in modo autorevole e autocelebrativo. "Ascoltate Zlatan, qualcosa di grande sta arrivando", il messaggio. Immediate le critiche da parte dei tifosi rossoneri che sul profilo X hanno pubblicato foto di Maldini rappresentato come un 'santino', le foto delle contestazioni da parte della Curva contro Zlatan e Gerry Cardinale e la richiesta "lascia il Milan", "vattene" e "libera il Milan".

Dopo più di una settimana dall'esonero collettivo di tecnico e dirigenti, il Milan non ha ancora individuato i sostituti. La centralità di Ibrahimovic dopo la rivoluzione non sta dando frutti per il momento e i tifosi, preoccupati, mal sopportano questo aspetto commerciale del Senior Adivisor di RedBird. (ANSA).