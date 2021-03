IFFHS: Barcellona miglior club al mondo dell’ultimo decennio, sesta la Juve

vedi letture

Per l'IFFHS, la federazione della statistica del calcio della FIFA, il Barcellona è il miglior club al mondo dell'ultimo decennio di competizioni: alle spalle dei catalani, Real Madrid e Bayern Monaco. Per trovare una italiana serve scendere in sesta posizione, naturalmente la Juventus, arrivata per due volte in finale di Champions League in questo arco di tempo. Al quarto e quinto posto troviamo PSG e Atletico Madrid, settime a pari merito Chelsea e Manchester City, noni i cugini dello United e decimo l'Arsenal. Parlando strettamente di formazioni italiane, troviamo il Napoli dodicesimo, la Lazio trentesima, l'Inter due posti più in giù. Poi il Milan, 38esimo, come la Roma. Infine Fiorentina (73esima) e Atalanta (107esima).