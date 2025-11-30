Il 19enne Bartesaghi: "È un mio punto di forza essere tranquillo e sereno, per ora tutto bene"

Davide Bartesaghi, giovane terzino rossonero, ha parlato così a Milan Tv nel post partita di Milan-Lazio 1-0: "È stata una partita difficile, lavoriamo sempre al massimo ma loro sono stati bravi a farci pressione subito. Poi con i ritmi più bassi abbiamo gestito bene e creato la giusta occasione da gol".

Sul suo ottimo momento: "Per ora sta andando tutto bene, ma si può sempre migliorare. È un mio punto di forza essere tranquillo e sereno, devo ringraziare mister e compagni, la fiducia è la cosa più importante in questo sport".

Sull'esperienza con Milan Futuro: "È stato importante per me, in Serie C ci sono stadi difficili, caldi, quindi questo mi ha aiutato. Purtroppo non si sono visti i risultati sul campo, questo mi dispiace ma sulla mia crescita sì, mi ha aiutato molto giocare col Milan Futuro".