Il Barcellona cerca un centrale mancino: idea Romagnoli, Umtiti verso la cessione

Samuel Umtiti è sempre più ai margini del Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, il centrale francese sarà uno dei giocatori che potrebbero lasciare il club blaugrana in estate. Alessio Romagnoli, Lisandro Martinez, Marcos Senesi e Aïssa Mandi sono i quattro calciatori in lizza per sostituirlo nella rosa dei catalani. Il suo stipendio pesa molto, soprattutto in considerazione del suo scarso rendimento negli ultimi mesi. Anche Lenglet è avvisato: la ricerca di un centrale mancino potrebbe mettere in discussione il suo status da titolare.