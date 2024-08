Il Benfica avvisa il Napoli e fissa il prezzo per Neres: per l'ex Ajax servono 25 milioni

Il Napoli fa sul serio per David Neres. De Laurentiis vuole regalare un rinforzo di assoluto livello ad Antonio Conte e l'esterno del Benfica è il profilo che è stato individuato per migliorare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, su di lui c'è anche il PSV, ma la volontà del brasiliano è quella di approdare in Serie A e unirsi al club partenopeo.

Nelle ultime ore il calciatore ha aperto in maniera importante al trasferimento al Napoli e quindi gli azzurri stanno cercando di trattare con la società proprietaria del suo cartellino per acquistarlo: i portoghesi hanno fissato il prezzo e lo valutano 25 milioni di euro. Nella stagione 2023-2024 Neres è sceso in campo 35 volte con il Benfica, di cui 24 in Liga Portugal, 6 in Europa League, 2 in Taça de Portugal e 3 in Champions League, segnando 5 gol, tutti in campionato.

Nella sua carriera David Neres ha vinto una Copa America con il Brasile, una Liga Portugal con il Benfica, 3 Eredivisie con l'Ajax e 2 Coppe di Olanda sempre con l'Ajax. A 27 anni è pronto per una nuova avventura e il Napoli di Antonio Conte vorrebbe accoglierlo per offrire più soluzioni all'allenatore.