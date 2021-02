Il Braga sfida la Roma, l'ex tecnico Paciencia: "Horta il punto forte, mancherà tanto Carmo"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Domingos Paciencia, allenatore che portò il Braga in finale di Europa League nel 2011, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Che partita bisogna aspettarsi giovedi? La Roma parte favorita?

Il Braga in questo momento sta facendo una buona stagione, è in salute, è in fiducia, ha tante soluzioni, ricordiamoci sempre che in campionato è terza in classifica, cosi come la Roma, non sarà una partita facile per i giallorossi. Sto seguendo la Roma, sono vicino a Fonseca, le cose stanno andando meglio nelle ultime partite. Mi aspetto un'eliminatoria equilibrata.

Quali sono i punti forti e quelli deboli di questa squadra?

Il loro punto forte sono gli attaccanti. Ricardo Horta e Galeno, hanno molta velocità e danno equilibrio alla loro squadra. La difesa in questo momento è un punto debole, perchè hanno perso David Carmo che è un giocatore esperto per il pacchetto arretrato dello Sporting. Credo che per questa gara, Carvalhal potrebbe cambiare assetto tattico.

Che opinione ha di Paulo Fonseca?

Paulo ha un'identità precisa, le sue squadre sono dinamiche, brave a giocare col pallone. Rispetto al passato, gioca un calcio più organizzato, in Portogallo si basava molto sulla creatività dei suoi giocatori, oggi invece dà un'organizzazione diversa alla formazione che allena.

Lei ha giocato la finalissima di Europa League: qual è il segreto per arrivare in fondo?

Difficile spiegarlo, deve essere tutto allineato, fortuna, salute, i giocatori devono essere nella loro fase migliore della carriera.. Il mio Braga era una squadra matura, nel pieno della propria attività.

Quali sono i giocatori che potrebbero decidere la qualificazione? La favorita del torneo?

I giocatori che possono fare la differenza nel Braga sono Ricardo Horta e Galeno, loro due come vi dicevo sono molto bravi. Nella Roma Dzeko ora sta giocando meno, ma c'è Mkhitaryan, sarà una partita equilibrata. Favorite in EL? L'Arsenal non sta bene, anche l'Ajax non se la passa benissimo, possiamo dire lo United e Tottenham, ma è molto difficile.