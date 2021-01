Il brasiliano, il predestinato e il promesso sposo: Juve, ecco Wesley, Dragusin e Portanova

La Juventus dei giovani di Andrea Pirlo, che tra pochi minuti sfiderà il Genoa in Coppa Italia, si presenta con più di una novità. Una assoluta, perché per Wesley Gasolina è la prima presenza in bianconero: approdato in Italia nell’estate 2019 via Verona, a Torino da inizio 2020. Brasiliano, classe 2000, ha giocato cinque presenze in questo campionato di Serie C con l’Under 23 ma è destinato a partire in questa sessione di mercato: il suo futuro è al Sion, in Svizzera.

Il predestinato e il promesso sposo. Poi ecco altri due giovani, più noti al grande pubblico. Anzitutto Radu Dragusin: difensore centrale romeno, classe 2002, è stato aggregato più volte alla squadra dei grandi e in questa stagione ha già esordito sia in Champions League che in Serie A. Ora per la prima volta gioca da titolare, ma la Vecchia Signora crede da tempo in lui e ha pronto il rinnovo di contratto. Infine, ecco Manolo Portanova, numeri alla mano il più conosciuto del giovane trio perché ha già 70 minuti in campo in questa stagione, anche titolare contro il Crotone: classe 2001, è anche il caso più curioso. Nei giorni scorsi ha infatti sostenuto le visite mediche di rito prima di trasferirsi. Dove? Al Genoa, che oggi sfida in Coppa Italia.