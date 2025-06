Ufficiale Il Cagliari ufficializza cinque addii: si svincolano in quattro, Coman rientra in Qatar

Oggi è il 30 giugno e in Serie A, ma non soltanto, significa scadenza dei contratti. Il Cagliari ha ufficializzato in queste ore cinque addii, quattro per svincolo al termine del contratto e uno per rientro dal prestito.

Nel primo caso lasciano oggi a parametro zero i difensori Jose Luis Palomino e Tommaso Augello, ma anche i centrocampisti Nicolas Viola e Jakub Jankto. Nel secondo caso invece rientra all'Al Gharafa, in Qatar, l'attaccante rumeno Florinel Coman.

"Grazie ragazzi per il vostro contributo. Il Club vi augura il meglio per il futuro", con un cuore ad accompagnare è il messaggio rivolto tramite il post pubblicato sui propri social network da parte del Cagliari, nei confronti dei giocatori che oggi salutano la Sardegna.