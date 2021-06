Il cardiologo Carù: "Sarebbe un miracolo rivedere Eriksen in campo in Italia"

vedi letture

Bruno Canù, è il cardiologo che in passato si è occupato di casi nel calcio come quelli di Kanu, Fadiga e Biabiany e oggi ha parlato a Tuttosport del futuro da atleta di Christian Eriksen: "Prima di tutto c'è la vita del ragazzo, per rivederlo in campo in Italia, dovrebbe avvenire un caso miracoloso. In ogni caso, c'era già qualcosa prima, non si è trattato di un evento casuale. Sinceramente è molto raro che il defibrillatore venga tolto in un secondo momento in casi come questo. Solo nello 0,5% dei casi. E in Italia si può giocare solo senza di esso. Potrebbe proseguire all'esteroma il giocatore dovrà prendersi la responsabilità di tornare all'attività agonistica".