Il Crotone in caduta libera, Stroppa rischia la panchina: la dirigenza riflette sul tecnico

Il Cagliari, con Semplici in panchina, ritrova la vittoria che mancava da tempo. 2-0 sul campo di in Crotone sempre più ultimo in classifica e che potrebbe decidere di cambiare per tentare un disperato assalto alla salvezza. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti Vrenna e Ursino da ieri sera stanno riflettendo e hanno avviato il casting per la panchina. C'è stato un tentativo per Bucchi, ma come anticipato da TMW non è stata trovata l'intesa economica.