Il ct del Belgio applaude Lukaku e compagni: "Personalità incredibile e Romelu difendeva pure"

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha celebrato così la prestazione coriacea dei suoi Diavoli Rossi nella vittoria di ieri contro il Galles: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Nel momento in cui abbiamo subito il primo gol ho pensato che il Galles fosse entrato in campo meglio di noi, approcciando l'incontro nel modo giusto. A quel punto abbiamo quindi avuto due scelte: o accettarlo e perdere o mostrare personalità e coraggio per ribaltare tutto. Ed è proprio quest'ultima cosa ciò che ha fatto la mia squadra, che non ha mai accettato la sconfitta. Sono rimasto veramente colpito dall'incredibile personalità che hanno messo in campo i miei calciatori. Lukaku ha continuato a difendere, De Bruyne ha preso il comando, Tielemans e Dendoncker hanno fatto i loro metri, la difesa era tranquilla, Courtois ha fatto buone scelte... Non è stata la nostra prestazione migliore, ma i punti ottenuti sono importanti", le sue parole su Lukaku e compagni in conferenza stampa.