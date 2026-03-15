Il derby emiliano del Mapei Stadium è stappato da Dallinga: 1-0 del Bologna sul Sassuolo
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Immediato vantaggio del Bologna, 0-1 sul campo del Sassuolo con rete firmata da Thijs Dallinga dopo 5 minuti di partita. Bella girata dell'attaccante olandese, che da spalle alla porta riesce a costruirsi un bel tiro incrociato verso il palo lontano, con Muric trafitto senza poterci fare alcunché.
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