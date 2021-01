Il futuro del Papu Gomez non è ancora scritto. Cincinnati in pressing, la Serie A aspetta

vedi letture

Quale futuro per il Papu Gomez? Una domanda che sta tenendo banco oramai da inizio mercato, dopo la rottura fra l'argentino e Gasperini e il conseguente addio annunciato all'Atalanta. Una domanda che vi abbiamo posto anche all'interno del nostro sondaggio, ma a cui ancora non si può dare risposta.

Di certo c'è che il Papu preferirebbe restare in Italia, non fosse altro che per una questione familiare. Dall'altra parte c'è la Dea che per il suo cartellino continua a chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro e che farà di tutto per non trovarsi contro in campionato il giocatore. Da qui l'idea Cincinnati in MLS, squadra allenata da Jaap Stam e in forte pressing sul giocatore. In Italia, invece, non è ancora emersa una squadra in vantaggio su un'altra. L'idea di uno scambio con l'Inter con Christian Eriksen è circolata ma potrebbe trovare consistenza solo nelle ultimissime battute del mercato. Idem l'ipotesi Fiorentina. Sullo sfondo le altre squadre che più o meno recentemente si sono interessate alla vicenda Papu: la Roma certamente. La Lazio e il Milan ci hanno fatto un pensierino. Ma come detto, per il momento, nessuna contender sembra aver preso vantaggio sulle altre.